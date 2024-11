Reisen im November: Wo soll es hingehen?

Melbourne, Australien: Kreative Kultur und Strandleben

Im November bietet Melbourne mit seiner blühenden Kulturszene und seiner lebendigen Atmosphäre ein abwechslungsreiches Reiseerlebnis. Die Stadt ist bekannt für ihre Galerien, Museen und Festivals, die Besuchern einen Einblick in die lebendige Kunst– und Kulturszene Australiens geben. Besonders beliebt sind die Graffiti–Kunst in den Strassen von Fitzroy und Collingwood sowie die National Gallery of Victoria. Melbourne gilt nicht nur als kulturelles, sondern auch als kulinarisches Zentrum mit einer grossen Auswahl an internationalen und australischen Spezialitäten.