Reisen im Oktober: Die besten Ziele im Herbst

Atlas–Gebirge, Marokko: Trekking, Farben und kulturelle Kontraste

In vielen Teilen Marokkos ist der Oktober ein ausgezeichneter Monat für Bergtouren. Die extreme Sommerhitze ist abgeklungen, die Täler sind noch grün und die Tage sind oft klar. Im Atlas–Gebirge ist das Klima stark höhenabhängig: Während in den Tälern milde, angenehme Bedingungen herrschen, kann es nachts und in hohen Lagen deutlich kühler werden. Der Herbst ist somit eine sehr gute Jahreszeit für Mehrtageswanderungen, Besuche in Berberdörfern und kombinierte Kulturreisen nach Marrakesch.