Reisen mit Gemini? Wie KI bei der Planung helfen kann

Mit einer Frage wie «Wie lange dauert es, wenn ich mit dem Auto von Köln nach Mailand fahren möchte?» lässt sich schnell herausfinden, dass für die reine Fahrt mehr als acht Stunden eingeplant werden sollten. Gemini zeigte in einem Test auch direkt eine Karte von Google Maps und einen Link an, unter dem sich die vorgeschlagene Route überprüfen lässt. Mit Anschlussfragen war dann schnell geklärt, ob auf der Route Mautgebühren anfallen und ob man sich an bestimmten Tagen auf ein besonders hohes Verkehrsaufkommen einstellen muss. So warnte Gemini zum Beispiel, dass der 15. August in Italien ein Feiertag ist, der traditionell mit Familienausflügen und Urlaub verknüpft ist – und deshalb auf den Strassen und Autobahnen um diesen Tag herum in Richtung der Küstenregionen für gewöhnlich besonders viel los ist.