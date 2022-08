Reisen mit gutem Gewissen: Deutsche wollen nicht nach Russland und Co.

68 Prozent schliessen demnach bestimmte Länder aufgrund moralischer oder ethischer Bedenken aus ihren Urlaubsplänen aus. An oberster Stelle der ausgeschlossenen Länder steht mit 30 Prozent derzeit Russland. 22 Prozent nennen die Türkei, 15 Prozent China. Sechs Prozent möchten nicht nach Saudi-Arabien oder in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen, fünf Prozent nicht nach Nordkorea oder in den Iran.