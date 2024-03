Reiserouten durch Europa: Auf den Spuren berühmter Persönlichkeiten

Vincent Van Gogh – ein Reisender der Moderne

Vincent Van Goghs Kunst und seine bewegte Lebensgeschichte faszinieren viele Menschen – bis heute. In den letzten Jahren haben die Werke des niederländischen Künstlers zudem ein regelrechtes Comeback erlebt. Die Autorin Kath Stathers hat zusammengetragen, wo van Gogh überall zu finden war. So lässt sich eine Reise durch Europa gleich in mehreren Städten mit einer Spurensuche nach dem Künstler der Moderne verbinden: Zum Beispiel in Paris, um den charmanten Montmartre zu erkunden, wo der Künstler seine berühmte gleichnamige Werkreihe schuf. Oder in England, wo er vor seiner Zeit als Maler einige Monate in Ramsgate lebte. Und natürlich finden sich van Goghs Spuren auch in den Niederlanden: In Amsterdam ist ihm nicht nur ein Museum gewidmet, sondern in Nieuw–Amsterdam steht auch sein Wohnhaus zu Lebzeiten.