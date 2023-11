Reisetrends 2024: Der frühe Vogel fängt das Sonderangebot

Preisanstieg moderat, Mietwagen grösstenteils günstiger

Der Preisanstieg für Urlaube zu Ostern 2024 beträgt zwei Prozent, während er für den kommenden Sommer bei drei Prozent liegt. In einigen Regionen, wie der Türkischen Ägäis und der Türkischen Riviera, sind die günstigsten Familienurlaube ab 2.400 Euro für eine Woche in den deutschen Osterferien verfügbar, was einem Rückgang um etwa 6 Prozent gegenüber demselben Zeitraum 2023 entspricht. Günstige Reiseoptionen für Ostern und den Sommer 2024 sind neben der Türkei unter anderem Gran Canaria (–14 Prozent an Ostern im Vergleich zu 2023) und Monastir in Tunesien (–3 Prozent in den Sommerferien). Weit vorne in den Suchen liegen auch Dubai (–9 Prozent im Sommer), Marsa Alam und El Quseir (–4 Prozent im Sommer, beide Ägypten) sowie die griechische Insel Rhodos (ebenfalls –4 Prozent im Sommer).