Reisetrends 2024: Diese Ziele sind angesagt

Tour–Tourismus – Musikfans reisen durch die Welt

Die Auswirkungen von Welttourneen wie Taylor Swifts «Eras» und «Renaissance» von Beyoncé auf den lokalen Tourismus waren bereits 2023 spürbar. Die Daten von Expedia und FeWo–direkt legen nahe, dass sich dieser Trend fortsetzt. 41 Prozent der Reisenden geben in der Umfrage an, dass es 2024 noch wahrscheinlicher ist als 2023, eine Reise anlässlich eines Konzerts zu unternehmen. Für fast ein Viertel (23 %) sind Reisen innerhalb ihres eigenen Landes selbstverständlich, 15 Prozent würden sogar in ein anderes Land reisen, um bestimmte Künstler oder Bands live zu erleben. 44 Prozent nutzen Konzerte auch als Anlass, um neue Destinationen zu erkunden. Doch es gibt noch einen anderen Grund, warum Musikfans auf Tour gehen: die Ticketpreise. Rund 30 Prozent der befragten Reisenden nennen günstigere Ticketpreise an anderen Orten als Grund für ihre Reiseabsicht.