Wo es Paare und Familien hinzieht

Die häufigsten Suchanfragen des Online-Reiseunternehmens beziehen sich bei Familien auf die Stadt Izmir in der Türkei, Paphos in Zypern und Alexandria in Ägypten. Paare zieht es dagegen nach Santiago de Compostela in Spanien, Tirana in Albanien oder Sarajevo in Bosnien und Herzegowina. Zudem sieht Skyscanner einen Trend hin zu Solo-Reisen: Demnach wollen sich 35 Prozent nächstes Jahr alleine ins Abenteuer stürzen.