Rekord für «Der Tiger»: Erfolgreichster deutscher Film bei Prime Video

Darum geht es in «Der Tiger»

Nachdem ihnen auf unerklärliche Weise die Flucht vor einem Fliegerangriff über eine bald gesprengte Brücke gelungen ist, erhält die fünfköpfige Besatzung eines deutschen Tiger–Panzers an der Ostfront im Herbst 1943 eine spezielle, streng geheime Mission. Tief hinter der Front, in bereits von der Roten Armee zurückerobertem Gebiet, sollen sie eine Zielperson aufspüren und zurückbringen.