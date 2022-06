Rekord für Die Toten Hosen: Band gelingt zwölftes Nummer-eins-Album

Der britische Star hat es auch in die Top fünf der Single-Charts geschafft: Styles' Hit «As It Was» steht auf dem vierten Platz. Luciano (28) führt die Single-Charts weiterhin mit seinem Song «Beautiful Girl» an. Damit steht der Berliner Rapper bereits die fünfte Woche an erster Stelle. Newcomerin Domiziana ist mit ihrer Single «Ohne Benzin» vom achten auf den zweiten Rang gesprungen. Auf dem dritten und fünften Platz folgen Ion Miles, SiraOne und BHZ mit «Powerade» sowie Miksu (34), MacLoud (33) und T-Low mit «Sehnsucht».