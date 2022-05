Rekord: James Hong erhält mit 93 einen Stern auf dem Walk of Fame

1955 war er bereits in dem Film «Treffpunkt Hongkong» neben Hollywood-Star Clark Gable (1901-1960) dabei. James Hong war im Laufe seiner Karriere ausserdem in vier Filmen zu sehen, die für den Oscar als bester Film nominiert waren: «Alle Herrlichkeit auf Erden» (1955), «Kanonenboot am Yangtse-Kiang» (1966), «Chinatown» (1974) und «Dieses Land ist mein Land» (1976). Zudem spielte er in «Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug» (1980), im Kultfilm «Blade Runner» (1982) sowie in «Big Trouble in Little China» (1986) oder «Wayne's World 2» (1993) mit.