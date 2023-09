Rekord: Prinzessin Dianas Schafpullover bringt 1,1 Millionen Dollar

Prinzessin Dianas (1961–1997) legendärer Schafpullover, den sie erstmals im Jahr 1981 bei einem Polospiel trug, ist in New York versteigert worden. Laut Angaben des Auktionshauses Sotheby's erzielte der rote Pullover – mit zahlreichen weissen und einem schwarzen Schaf – am 14. September einen Kaufpreis von 1,143 Millionen US–Dollar. Dies entspricht umgerechnet mehr als einer Million Euro.