Rekord und potenzieller Kultbauer in Staffel 21 von «Bauer sucht Frau»

Bauer sucht Tradwife?

Christopher (31) wünscht sich eine Frau, die sagt, «wenn ich einen Bubi von dir habe, bleibe ich zu Hause oder arbeite wenig». Eine Frau also, die «bei den Kindern ist». Dafür würde er auch selbst härter arbeiten. Bei der Optik ist er flexibel, ob «Barbie oder Schneewittchen» ist ihm egal. «Hauptsache es macht wow». Seine wichtigste Frage beim Scheunenfest ist die nach den Kochkünsten seiner potenziellen Hofdame.