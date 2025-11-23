Rekordstart für die Hexen: «Wicked: Teil 2» verzaubert die Kinokassen

Auf dem Weg zu mehreren Rekorden

Sollten die aktuellen Schätzungen wahr werden, könnte «Wicked: Teil 2» laut «The Hollywood Reporter» gleich mehrere Rekorde brechen, darunter den grössten Kinostart einer Broadway–Musicalverfilmung in Nordamerika – das aktuelle Rekordhoch stammt vom ersten «Wicked»–Film (2024) mit 112,5 Millionen Dollar. Auch könnte es der drittgrösste Kinostart eines Musicals überhaupt werden, nach «Der König der Löwen» (2019) und «Die Schöne und das Biest» (2017). Zudem auch der drittgrösste Kinostart des Jahres 2025 – hinter «Ein Minecraft Film» und «Jurassic World: Die Wiedergeburt».