Relative Newcomer: Neue «Game of Thrones»-Serie findet Hauptdarsteller

Erwartet wird eine – im Vergleich zu «Game of Thrones» und «House of the Dragon» – im Umfang kleinere Fantasy–Serie. Ritter Ser Duncan und sein Knappe Ei ziehen in den Vorlagen–Novellen von George R. R. Martin durch die Lande, nehmen an Turnieren teil und erleben anderweitige Abenteuer. In der neuen Serie «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» könnten daher weniger verschiedene Figuren und Schauplätze als in den bisherigen zwei Serien vorkommen. Auch wird es wohl seltener um bekannte Themen wie die Politik von Westeros und Nachfolge–Kämpfe um den begehrten Platz auf dem Eisernen Thron gehen als in «House of the Dragon» oder «Game of Thrones».