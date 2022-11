Remembrance Day: König Charles versammelt die Royals

Am heutigen Freitag (11. November) begehen die Commonwealth-Mitgliedstaaten den Gedenktag Remembrance Day sowie den Veteranentag. Am Sonntag findet in Grossbritannien der Remembrance Sunday statt. Auch die Royals erinnern auf mehreren Veranstaltungen an diejenigen, die in Kriegen und anderen Konflikten gestorben sind.