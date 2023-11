Remembrance Sunday: König Charles III. legt Kranz nieder

Der Beitrag von Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilistinnen und Zivilisten aus Grossbritannien und dem Commonwealth während des Ersten und Zweiten Weltkriegs – und in weiteren Konflikten – wird am Remembrance Sunday gewürdigt. Die Royals und tausende Menschen, darunter Veteranen und Armeeangehörige, schlossen sich am 12. November am Kriegerdenkmal Cenotaph in London um 11:00 Uhr zwei Schweigeminuten an, wie die BBC berichtet.