Remembrance Sunday: König Charles leitet erstmals Gedenkveranstaltung

Am heutigen Sonntagvormittag hat der neue britische König Charles III. (73) zum ersten Mal als Monarch den traditionellen Remembrance Day Service am Kriegerdenkmal Kenotaph in London geleitet. Charles, der seiner verstorbenen Mutter auf dem Thron nachfolgte, vertrat Queen Elizabeth II. (1926-2022) zuvor bereits bei der Gedenkveranstaltung, wenn diese unpässlich war.