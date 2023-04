Die 35-Jährige und ihr Ehemann Valentin Lusin (36), ebenfalls Tänzer bei «Let's Dance», hatten die Schwangerschaft bereits früher bekannt gemacht, als es ihnen lieb gewesen wäre. Das Paar wollte begründen, weshalb Lusin ihre Teilnahme an der neuen Staffel der RTL-Tanzshow abgesagt hatte. Ihr Arzt hatte ihr Tanzverbot erteilt. «Normalerweise hätte ich in so einem frühen Stadium - es war die sechste oder siebte Woche - niemandem davon erzählt. Aber ich wollte auf keinen Fall lügen», so Renata Lusin.