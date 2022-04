Zirkusartist René Casselly (25) und Tänzerin Kathrin Menzinger (33) gehen bei «Let's Dance» jede Woche an ihre Grenzen. Die beiden haben ein grosses Ziel: «Wir wollen beide immer was Neues zeigen, was es hier noch nicht gegeben hat», sagt Menzinger im Interview mit RTL. In jeder Show zeigen sie neue akrobatische Einlagen, die viel Training erfordern. In der «Let's Dance»-Ausgabe vom vergangenen Freitag hat es sich ausgezahlt: Das Tanzpaar räumte für seinen feurigen Tango 30 Punkte ab.