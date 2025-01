Renée Zellweger überrascht mit Pixie-Cut auf «Vogue»-Cover

In den Fotos posiert Zellweger in eleganter Kleidung – Bluse, Blazer, Anzughose – und mit neuem Kurzhaarschnitt selbstbewusst für die Kamera. Auch hinter den Kulissen hatte die Schauspielern entspannt auf die Idee der radikalen Typveränderungen reagiert, wie der zuständige Haar–Stylist verriet: «Sie war so offen dafür. Es ging nicht um Bridget, es ging um sie als Person.» Sie hätte den neuen Look «gefühlt» und «daran geglaubt», berichtete er.