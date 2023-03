Nicolas Cage (59) spielt Graf Dracula in der neuen Horrorkomödie «Renfield». Darin geht es um den titelgebenden Diener des Blutsaugers, Renfield (Nicholas Hoult, 33), der sich nach Jahrzehnten der Quälerei von seinem Arbeitgeber lossagen will. Dem exzentrischen Dracula gefällt die neue Eigensinnigkeit seines Butlers jedoch wenig, er beschliesst jedem Schaden zuzufügen, der Renfield am Herzen liegt. Und genau das wird für ihn zum grossen Problem: Schliesslich hat sich Renfield erst kürzlich in eine Polizistin (Awkwafina, 34) verliebt.