«Rentierbaby», «Dahmer» und mehr: Die zehn grössten Netflix-Skandale

Laut des «Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry» kam es in den USA in dem Monat nach der Veröffentlichung von «Tote Mädchen lügen nicht» zu einem Anstieg der Selbstmorde bei Jugendlichen um 28,9 Prozent, wobei die Studienmacher betonten, dass dieser «signifikante Anstieg» möglicherweise auch auf andere Faktoren als das Netflix–Programm zurückzuführen sein könnte.