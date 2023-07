Peinlicher Fehler: US-Flagge mit 50 statt 48 Sternen

Amerikanische Zuschauer sind derweil über eine andere Szene in «Oppenheimer» empört. Hier ist Christopher Nolan und seinem Team ein peinlicher Fehler unterlaufen. In einer Szene, in der J. Robert Oppenheimer 1945 für den Einsatz der Atombombe gefeiert wird, schwenkt die Masse US-Flaggen mit 50 Sternen.