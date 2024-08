Respektvoll reisen: Was einen guten Touristen ausmacht

Immer wieder benehmen sich Touristen im Urlaub daneben. In einer Analyse von 2.088 «Reddit»–Kommentaren identifizierten die Tourismuswissenschaftler Ismail Shaheer und Neil Carr unlängst Touristen–Typen, die Einheimische am häufigsten in Rage bringen. Fünf Typen fallen dabei besonders unangenehm auf, darunter die «Kultur–Ignoranten», also Touristen, denen es an heiligen Stätten wie zum Beispiel Kirchen oder Moscheen an Respekt mangelt. Als Beispiel wird auf Reddit etwa der Ground Zero in New York genannt, vor dem Touristen nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001 lächelnd posieren.