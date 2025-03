Retro-Trend: Caro Daur liebt die furchtlose Mode der 80er und 90er

Welche Trends dürfen Fashionistas in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen?

Daur: Oversized Silhouetten – einfach, weil's bequem und cool ist. Zudem sind Cut–Outs wieder zurück, aber auf eine subtile Weise, die irgendwie weniger Aufwand und mehr Effekt hat. Und last but not least: Metallics. Im besten Fall «Retro–Metallics» ... Oh ja, hier schliesst sich der Kreis.