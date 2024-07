Rettungsübung in Wales: Prinz William nimmt im Löschfahrzeug Platz

Anschliessend nahm er an einer simulierten Rettungsübung eines in Flammen stehenden Flugzeugs teil und nahm dafür in einem Löschfahrzeug Platz. Er durfte dabei auch die Wasserstrahlpumpe bedienen. William traf des Weiteren auf Ingenieure, Fluglehrer und Auszubildende und liess sich ein Schulungsflugzeug zeigen. Er überreichte Flugleutnant Jake Fleming den «Prince of Wales Award», mit dem jährlich der beste Fluglehrer ausgezeichnet wird. Einige Bewohner liessen es sich nicht nehmen und begrüssten William ebenfalls in Wales. Schulkinder brachten walisische Flaggen mit und konnten mit dem royalen Besuch einige Worte wechseln.