Reunion: Johnny Depp und Al Pacino feiern gemeinsamen Film

«Wild und wunderbar»

Pacino schwärmte im vergangenen Jahr gegenüber «People» über seinen Kollegen: «Er ist ein wilder Kerl und sehr kreativ, und es hat Spass gemacht, mit ihm zu arbeiten. Johnny und ich treffen uns manchmal, und er sagt dann: ‹Hier sind wir. Ein paar Kleinkinder.› Er ist wild. Er ist wunderbar.»