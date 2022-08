Rian Johnson will seine «Star Wars»-Trilogie noch immer verwirklichen

Er stehe Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy (69) «immer noch nahe und wir treffen uns oft und reden darüber», so Johnson im Interview über sein seit fünf Jahren anvisiertes Projekt. Kennedy selbst erklärte bereits vor einigen Monaten, dass Johnson derzeit «sehr engagiert» an seinen zwei «Knives Out»-Filmen für den Streamingdienst Netflix arbeiten würde. «Glass Onion: A Knives Out Mystery», der erste dieser Filme, wird dann auch im Dezember auf dem Streamingdienst erscheinen. Nach dem Abschluss der Arbeit am insgesamt dritten «Knives Out»-Film könne sich Johnson wieder dem «Star Wars»-Universum und seiner geplanten Trilogie zuwenden, so Kennedy, wobei bei der Entwicklung der Filme ein Vorlauf von drei bis fünf Jahren notwendig sei. «Es wird also noch eine Weile dauern», verriet Kennedy im Mai auf der «Star Wars Celebration» in Kalifornien.