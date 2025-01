Riccardo Simonetti ist in den Flitterwochen erkrankt

Besonders habe Riccardo Simonetti aber sein Ehemann zur Seite gestanden. Das Paar feierte im August 2024 eine grosse freie Trauung, im vergangenen Dezember folgte die standesamtliche Hochzeit. Mit der Erkrankung in den Flitterwochen wurde das frisch verheiratete Ehepaar direkt auf die Probe gestellt, berichtet der 31–Jährige. «Unsere Ehe hat in den letzten Tagen auf jeden Fall eine Kostprobe bekommen von ‹In guten wie in schlechten Zeiten›, und was bin ich froh, dass diese süsse kleine Maus mir beigestanden und dabei nie ihr Lächeln verloren hat», hiess es zu einem Selfie mit seinem Partner in einer weiteren Story.