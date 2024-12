Riccardo Simonetti nun auch offiziell verheiratet

Im alten Kinderzimmer für die Hochzeit stylen

Sehr besonders fühlte sich auch das Styling für die Hochzeit an, wie Simonetti in seinen Instagram–Stories erzählt. Demnach feierte das Paar diesmal in seiner Heimatstadt Bad Reichenhall, damit auch seine Oma Teil der standesamtlichen Trauung sein konnte. Das führte dazu, dass Simonetti sich in seinem alten Kinderzimmer für seine Hochzeit fertig machte: «Ein surreales Gefühl», aber auch «ein Full–Circle–Moment», wie er es nennt.