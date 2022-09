Hat sich Ihr Umgang oder Gefühl für Make-up mit der Show verändert?

Simonetti: Die Arbeit an der Sendung war für mich ein toller Prozess, weil ich mir einen Monat am Stück jeden Tag einen neuen Make-up-Look ausdenken konnte, der einer solchen Show auch würdig ist. Ich habe dadurch sehr viel Zeit in der Maske verbracht und das war inspirierend. Ich habe jeden Tag am Set angeguckt, was die Kandidatinnen und Kandidaten kreiert haben und das hat mich auch ermutigt, etwas Ausgefallenes zu probieren. Ich habe mir gedacht: ‹Mein Gott, ich sehe so schrecklich langweilig aus! Ich muss mir jetzt auch ein Stück Moos ins Gesicht kleben!› (lacht) Man sieht da erst, was alles möglich ist und mit wie viel Kreativität man sein Gesicht in ein Kunstwerk verwandeln kann.