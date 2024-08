Riccardo Simonetti und Anke Engelke beenden ihren Podcast «Free Hugs»

«Bye Bye ‹Free Hugs›. Diejenigen unter euch, die heute Morgen schon die neueste Folge gehört haben, wissen, dass wir bei der 40. und damit letzten Folge unseres Podcasts angekommen sind», schreibt er in dem Beitrag vom 9. August. Das Duo bedanke sich «bei allen Hug–Bällchen für die Unterstützung und Liebe, die ihr für dieses Projekt aufgebracht habt, das uns allen so viel bedeutet hat», erklärt der 31–Jährige an die Fans gewandt. «Ohne euch wäre ‹Free Hugs› niemals so persönlich und facettenreich geworden!» Die beiden hätten selbst nicht gedacht, dass sie einmal so offen und persönlich in der Öffentlichkeit sprechen würden und «das lag vor allem auch daran, dass es sich wirklich wie ein geschützter Raum angefühlt hat».