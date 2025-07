Riccardo Simonetti wagt sich auf die Musicalbühne

Hatten Sie denn viel Zeit für die Proben, haben Sie zuvor Tanz– und Gesangsunterricht bekommen?

Simonetti: Neulich habe ich in New York Tom Francis getroffen, der am Westend die Hauptrolle gespielt hat und ich sagte ihm, ich dürfte demnächst in seine kleineren Fussstapfen treten und habe ihn direkt nach ein paar Tipps gefragt. Mit dem Hamburger Cast habe ich gerade mal zwei Tage geprobt, das war intensiv. Ich wurde im Cast so herzlich genommen, da ist es mir nicht schwergefallen, mich einzufinden.