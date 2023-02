Der Schauspieler und Komiker Richard Belzer ist im Alter von 78 Jahren verstorben, wie unter anderem die US-Seite «The Hollywood Reporter» berichtet. Belzer sei demnach am Sonntagabend (19. Februar) in seiner Wahlheimat Frankreich gestorben, wie Schriftsteller Bill Scheft (66), ein guter Freund des Darstellers, der Seite bestätigte. «Er hatte jede Menge Gesundheitsprobleme», so Scheft. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt.