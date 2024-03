Richard Chamberlain: Der «Dornenvögel»-Star wird 90

Durch den höflichen und empathischen, stets etwas feminin wirkenden Dr. Kildare wurde Richard Chamberlain zum Frauenschwarm, zumal er auch den Titelsong sang und damit in die Charts kam. Sein Erfolg als Sänger festigte er mit den Songs «All I Have to Do Is Dream» und «They Long to Be Close to You», letzterer wurde später durch die Carpenters zu einem Welthit.