Richard Gere: Familienauftritt bei Premiere in New York

Familienausflug für Richard Gere (75): Der Schauspieler hat am Donnerstagabend (21. November) einen glamourösen Auftritt mit seiner Familie hingelegt. Er erschien zusammen mit seiner Ehefrau Alejandra Silva (41) und seinem ältesten Sohn Homer (24) im New Yorker Museum of Modern Art. Dort feierte seine neue Serie «The Agency» Premiere.