Familienausflug in New York City

Richard Gere: Liebevoller Auftritt mit Ehefrau und Sohn

Richard Gere und seine Frau Alejandra präsentierten sich bei einem Charity–Event in New York verliebter denn je. Auch Geres erwachsener Sohn Homer begleitete das Paar, das mittlerweile in Spanien lebt.