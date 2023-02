Der «Pretty Woman»-Star befindet sich derzeit mit seiner Frau Alejandra in der Nähe des Badeortes Nuevo Vallarta, um den 40. Geburtstag seiner Partnerin dort zu feiern. Die beiden sind bereits seit 2014 zusammen und heirateten im Jahr 2018. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne. Alejandra postete auf ihrem Instagram-Account sogar ein Bild mit ihren beiden Kindern vom Strand und spielte in ihrem Kommentar auf die Erkrankung von Gere an: «Danke für alle Geburtstagswünsche. Nach fast drei Wochen, in denen alle in unserer Familie krank waren, geht es mir heute endlich viel besser!» In einer Instagram-Story sieht man Gere sogar während eines Spaziergangs.