Richard Gere: Seine Ehefrau ist «über viele Dinge in Amerika entsetzt»

Richard Gere: «Ich liebe ihre Familie»

Auch die politische Lage in den USA habe bei der Entscheidung zu dem Umzug «vor allem für meine Frau» eine Rolle gespielt, erklärt Gere. «Über viele Dinge in Amerika ist sie entsetzt. Unsere Gesundheitsversorgung ist praktisch nicht mehr existent, abgesehen davon, dass sich viele Menschen diese überhaupt nicht mehr leisten können.» In Spanien gebe es dagegen ein sehr gutes Gesundheitssystem. «Genauso ist meine Frau entsetzt über die Waffengewalt und die Gewalt an Amerikas Schulen», führt der Schauspieler weiter aus. «Dabei will sie eigentlich, dass unsere Kinder dort zur Schule gehen. Sie liebt die Vereinigten Staaten, dennoch wollte sie aus so vielen Gründen das Land verlassen.» Der Gedanke, dass ihre Kinder auf dem Weg zur Schule in Gefahr geraten könnten, habe sie erschüttert. «Mich natürlich auch, allerdings noch mehr, als ich die Situation durch ihre Augen sah», sagt Gere.