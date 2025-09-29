Richard Gere und Alejandra Silva: Inniger Pärchen-Auftritt in Mailand

Das Paar ist seit 2018 verheiratet und hat die gemeinsamen Söhne Alexander (6) und James (5). Im vergangenen Jahr verkündeten sie, dass sie nach Spanien ziehen. Ende November erklärte Gere in der «Tonight Show With Jimmy Fallon», warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen haben. «Meine Frau ist Spanierin und hat mir etwa sieben Jahre hier gegeben, also werden wir einige Jahre mit ihrer Familie in Madrid verbringen.» Zudem betonte er: «Unsere Kinder sind zweisprachig, also werden sie dort aufblühen.»