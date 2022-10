Richard Lugner: Er wünscht sich Lady Gaga für den Wiener Opernball

Traditionell findet der Wiener Opernball am Donnerstag vor dem Aschermittwoch statt. 2023 würde dies der 16. Februar sein. Wer «Mörtel» dann begleiten wird, steht noch in den Sternen - auch in Bezug auf sein Privatleben: «Ich [bin] aktuell Single», so Lugner zur «BamS». Genaue Vorstellungen für eine zukünftige Dame an seiner Seite hat er aber: «So ab 40 Jahren sollte sie sein und einen Geschäftssinn haben.»