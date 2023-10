Richard Lugner: Ex-Freundin Sonja Schönanger überraschend gestorben

Richard «Mörtel» Lugner (91) trauert um seine Ex–Freundin Sonja Schönanger. Den Tod der 59–jährigen Unternehmerin bestätigte er selbst gegenüber der «Bild»–Zeitung. «Am 14. Oktober haben wir zusammen noch meinen 91. Geburtstag gefeiert. An diesem Tag war sie das blühende Leben», so Lugner in seinem Statement. Die Todesursache war ihm zufolge eine Krebserkrankung.