Richard Lugner: Warum er seine Karriere den Frauen verdankt

An Frauen, die ihn «unbedingt wollen» mangele es nicht, sagt Lugner. Viel mehr liege es an den Sternen, dass der Österreicher derzeit solo unterwegs ist. «Wenn die Zeitungen schreiben, dass ich eine Freundin suche, dann bekomme ich immer Briefe. Ich frage dann die österreichische Star–Astrologin Gerda Rogers – und was die sagt, darauf verlasse ich mich», so Lugner. An astrologischen Gegebenheiten liege es auch, dass sich Richard Lugner gerne mit schönen Frauen gibt: «Ich bin Sternzeichen Waage, und Waagen lieben die schönen Dinge des Lebens.»