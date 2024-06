Bauunternehmer vor dem Traualtar

Richard «Mörtel» Lugner: So lief seine sechste Hochzeit

Der österreichische Bauunternehmer Richard «Mörtel» Lugner will es nochmal wissen. Am 1. Juni trat der 91–Jährige mit seiner neuesten Flamme Simone «Bienchen» Reiländer und somit zum sechsten Mal vor den Traualtar. So lief die Hochzeit.