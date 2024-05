Richterin bestätigt Anklage: Alec Baldwin muss doch vor Gericht

US–Schauspieler Alec Baldwin (66) muss sich im Fall der tödlichen Schüsse auf die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979–2021) am Set des Westernfilms «Rust» doch vor Gericht verantworten. Eine Richterin in Santa Fe im US–Bundesstaat New Mexico hat seinen Antrag auf eine Einstellung des Verfahrens abgelehnt. Das berichtet unter anderem die «New York Times».