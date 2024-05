Richtig eingecremt: Fünf Regeln für einen sonnenbrandfreien Frühling

Mindestens vier gehäufte Esslöffel für den ganzen Körper

Wichtig ist aber auch, den Sonnenschutz richtig aufzutragen. Um den gesamten Körper eines Erwachsenen ausreichend vor UV–Licht zu schützen, benötigt es laut Bundesamt für Strahlenschutz etwa vier gehäufte Esslöffel Sonnencreme, was 30 Milliliter oder einer ganzen Hand voll Lotion entspricht. Nur so kann der Lichtschutzfaktor zuverlässig aufrechterhalten bleiben. Schon bei halb so viel Sonnencreme verringert sich der Schutz um etwa zwei Drittel.