Richtig Müll trennen: Wo die Abfälle nach dem Grillen hinkommen

Grillsossen: Gelber Sack oder Altglas?

Auch Grillsossen sind beim Entsorgen einen genaueren Blick wert: Kunststoffflaschen und Tuben gehören in den Gelben Sack, leere Glasflaschen und Gläser dagegen in den Altglas–Container. Dasselbe gilt für Getränke in Glasflaschen ohne Pfand. Getränkekartons (wie Tetra Paks) und Kronkorken wandern in den Gelben Sack.