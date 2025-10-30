«Richtige Panik»: Pietro Lombardi berichtet von Gesundheitsproblemen

Übergeben und Atemnot

Nach eigenen Angaben habe Lombardi solche Beschwerden noch nie erlebt. «Es war komisch und ist es irgendwie immer noch», so der 33–Jährige. «Ich kriege kaum Luft, der ganze Rachen ist zu und brennt.» Die Situation habe «innerlich Angst und so eine richtige Panik» ausgelöst, weil er dachte, er würde ersticken. «Was mir so Angst gemacht hat, war, dass es einfach aus dem Nichts kam. Mitten im Schlaf. Dieses ‹keine Luft›–Gefühl hat mich geweckt», erklärt er weiter.