Sind Sie eigentlich ein Halloween-Fan? Feierten Sie Halloween oder haben Sie in der Vergangenheit?

Kavanian: Nicht wirklich. Ist lustig, dass Sie fragen, aber das letzte Mal Halloween habe ich gefeiert - und das ist jetzt nicht gelogen und ohne Übertreibung - vor 20 Jahren. Da ging's grade erst so los mit Halloween in Deutschland. Wir haben damals mit der Bürogemeinschaft im Keller eine Halloween-Party gefeiert. Ich weiss nicht, ob wir wussten, was wir da taten, aber es war wahnsinnig lustig. Aber jetzt so... nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn Kinder klingeln, haben wir schon ein bisschen was vorbereitet.